Darmowe zajęcia zumby w Warszawie. Dobra wiadomość dla miłośników treningów i tańca

Bezpłatna Zumba w Sercu Bielan

Dzięki współpracy z Burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem oraz Radą i Zarządem Dzielnicy Bielany, powracają, niektórym dobrze znane, zajęcia zumby z Oktawianem Zagórskim. Sala gimnastyczna LO im. Gen. S. Maczka przy ul. Gwiaździstej 35, co środę będzie wypełniała się grupą chętnych osób na wspólną zumbę, czyli zabawę połączoną z treningiem. Zajęcia odbywają się systematycznie, w każdą środę w godzinach od 20:00 do 21:30. To idealna okazja, aby oderwać się od codziennej rutyny i aktywnie spędzić wieczór.

Zawsze w Formie w OSIR Jabłonna

Zawsze w Formie przygotowało także zajęcia dla mieszkańców Chotomowa i okolic. W hali sportowej OSIR Jabłonna przy ul. Partyzantów 124 A można dołączyć do rytmicznych zajęć zumby, które odbywają się tam każdego poniedziałku od godziny 19:00 do 20:00. Dodatkowo, po zumbie w tym samym miejscu na chętnych czekają zajęcia crossfitu, które idealnie uzupełniają taneczną aktywność o siłowe wyzwania.

"Zawsze w formie" strona na Facebooku

Zumba to program treningowy, łączący elementy tańca latynoamerykańskiego z fitnessem. Trening polega na wykonywaniu ruchów tanecznych oraz sportowych w rytm muzyki, co sprawia, że jest to bardzo przyjemny i rozrywkowy sposób na utrzymanie się w dobrej kondycji fizycznej. Taka forma aktywności uprawiana regularnie pomaga zrzucić zbędne kilogramy, poprawia zdrowie serca, kondycję oraz nastrój.

To wyjątkowe uczucie tańczyć zumbę na wielkiej Sali sportowej, gdzie jest więcej uczestników niż na zwykłych zajęciach na siłowni. Zumba ułatwia wprowadzenie ruchu do codziennego życia. Ponadto pomaga się rozluźnić i wprowadzić w dobry nastrój na cały nadchodzący tydzień.