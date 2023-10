DiscoverEU umożliwia darmową podróż po Europie. Zapisy już ruszyły! Sprawdźcie, jak zdobyć superbilety

Darmowe bilety kolejowe dla 18-latków. Funduje Unia Europejska

Kto ma prawo do darmowych superbiletów?

We wcześniejszych edycjach DiscoverEU superbilety otrzymało już ponad 200 tys. młodych Europejczyków. Chętnych jest zawsze więcej niż oferowanych superbiletów – do edycji z października zeszłego roku zgłosiło się niemal 340 tys. uczestników, choć liczba superbiletów do rozdania nie przekraczała 40 tys. W konkursie wzięło wtedy udział ok. 5,5 tys. młodych Polaków, z których ponad połowa zdobyła jednak darmowe bilety.

Kiedy rusza rejestracja na darmowe bilety kolejowe Interrail?

Rejestracja do programu DiscoverEU, umożliwiająca uzyskanie darmowych superbiletów kolejowych, zaczęła się w środę 4 października 2023, o godz. 12:00 i potrwa do środy 18 października godz. 12:00. Bilety będą przyznawane w ramach losowania tym uczestnikom, którzy po rejestracji wypełnią krótki quiz.

Bilety można zrealizować w ramach podróży kolejowej, trwającej od 1 do 30 dni, w terminie od 1 marca 2024 do 31 maja 2025. Wraz z darmowymi biletami wylosowani szczęśliwcy otrzymają także specjalne zniżki na wyżywienie, zakwaterowanie oraz udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Jak uzyskać darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie?

Po uzyskaniu kodu aplikacyjnego można go wykorzystać do stworzenia grupy i zaprosić do podróży do 4 znajomych. Uczestnicy mogą także planować wspólne podróże. Do kontaktowania się posłużyć może specjalna grupa na Facebooku, stworzona na potrzeby uczestników akcji DiscoverEU.

Uczestnicy akcji DiscoverEU, którzy wylosują darmowe bilety kolejowe i odbędą podróż, będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami jako ambasadorzy akcji i programu Erasmus+ w mediach społecznościowych. Zorganizowany zostanie także konkurs na najlepsze zdjęcia i relacje wideo z podróży.

