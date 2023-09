Dni Bemowa 2023. Za nami największa impreza dzielnicy. Agnieszka Chylińska i zespół IRA rozgrzali publiczność do czerwoności

Dni Bemowa to jedna z tych imprez odbywających się na terenie stolicy, które cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców dzielnicy, ale i całej Warszawy. Nie ma się co dziwić - organizatorzy wydarzenia każdego roku dbają o to, aby na specjalnej scenie usytuowanej przy tamtejszym urzędzie nie zabrakło gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Nie inaczej było w piątek 15 września, kiedy to fani mocnych brzmień bawili się przy koncertach takich polskich gwiazd jak Agnieszka Chylińska i zespół IRA.

Poniżej nasza fotorelacja z tegorocznej edycji.