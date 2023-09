Koncerty w Warszawie. Kto zagra jesienią w stolicy? Nie tylko Sanah na Narodowym Barbara Woźnica

Roztańczony PGE Narodowy stał się największą i najpopularniejszą imprezą w kraju. Już 30 września 2023 roku odbędzie się kolejna edycja festiwalu, który ma jeden cel - porwać do tańca publikę w rytmie popularnych przebojów. Roztańczony PGE Narodowy rozgrzeją: Doda, Akcent, Discoboys, Defis, Playboys, Piękni i Młodzi, Boys, Top Girls, Skolim, Zusje, Viki Gabor, Majka Jeżowska, Łobuzy, MiłyPan, Kacper Blonsky, Blanka, Kubańczyk, Smolasty. KIEDY: 30 września 2023 r., godz. 20 GDZIE: PGE Narodowy WSTĘP: bilety od 109 zł Krystian Dobuszyński / archiwum Zobacz galerię (18 zdjęć)

Koncerty w Warszawie jesienią 2023 roku. Czas po wakacjach obfituje w wydarzenia z najwyższej półki. W tym roku już od czerwca do stolicy przyjeżdżali m.in. Depeche Mode czy The Weeknd. Także jesienią będzie się sporo działo. Po spektakularnym koncercie Dawida Podsiadło także inni polscy twórcy mają chrapkę na wyprzedanie Stadionu Narodowego. I już teraz udało się to Sanah. Ale to nie jedyny jesienny koncert na Narodowym. Poza tym czeka nas ofensywa koncertów w klubach. Swoje trasy koncertowe potwierdzili też m.in. Archive czy Asaf Avidan. Szczegóły poniżej.