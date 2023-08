Koncert Depeche Mode w Warszawie

W marcu Depeche Mode wydali swój piętnasty album studyjny "Memento Mori", odnoszący się do nagłej śmierci członka zespołu - Andy`ego Fletchera. Jednak wbrew niektórym przypuszczeniom, Brytyjczycy nie chcą jeszcze kończyć swojej muzycznej działalności. Koncert w Warszawie, na PGE Narodowym, był tego najlepszym dowodem. 2 sierpnia przez ponad dwie godziny usłyszeliśmy nie tylko "klasykę", ale także nowości z krążka "Memento Mori".

Ale od początku.

Stadion, nabity po brzegi, przywitał muzyków niezwykle entuzjastycznie. Depeche Mode od lat mają w Polsce duże grono wiernych fanów. Zespół zaczął od "Speak to Me" (outro) z najnowszej płyty. Następnie usłyszeliśmy kolejne utwory z "Memento Mori". Publiczność podeszła do nich z dystansem. Koncert powoli rozkręcał się.