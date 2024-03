Ponad 100 koncertów w całej Polsce. Znany festiwal muzyczny także w Warszawie. Na scenie czołówka polskich artystów

Letnie Brzmienia znów w Warszawie

Od pierwszego weekendu lipca do końca sierpnia, w różnych częściach Polski, będą się odbywać koncerty najpopularniejszych polskich twórców. Wszystko to w ramach kolejnej edycji Santander Letnie Brzmienia. To będzie podróż przez różne gatunki muzyczne - od popu i rocka, muzykę doskonale znaną z rozgłośni radiowych, po brzmienia bardziej alternatywne.

W Warszawie koncerty odbędą się w 9 i 10 sierpnia 2024 roku. Tor Służewiec zamieni się w wielką scenę, na której wystąpią:

BABIE LATO,

Daria Zawiałow,

Vito Bambino,

Nosowska,

Artur Rojek,

Łąki Łan,

IGO,

LemON,

Mery Spolsky,

Sorry Boys.

Na scenie w Warszawie pojawi się najpopularniejsza dziewczyna pop w kraju, Daria Zawiałow, mogący pochwalić się, aż ośmioma nominacjami do nagrody Fryderyk 2024 za album „Pracownia”, Vito Bambino, wracający do koncertowego życia Łąki Łan oraz Sorry Boys z ujmującą Belą Komoszyńską wyśpiewującą przebojowe „Absolutnie, absolutnie”.