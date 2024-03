Paktofonika powraca na hip-hopową scenę muzyczną. Po ponad 20 latach. Po raz pierwszy w historii zespół zagra na Torwarze

Paktofonika zagra po raz pierwszy na Torwarze

Paktofonika zapowiedziała powrót na polską scenę muzyczną. Legendarna hip-hopowa grupa z Katowic ogłosiła po 20 latach przerwy zaskakujący występ – muzyczną retrospekcję. Już 3 listopada 2024 r. zespół wystąpi po raz pierwszy w swojej historii na Torwarze z "Hip-hopową Podróżą do Przeszłości". Szykuje się nie tylko wyjątkowy koncert, lecz także muzyczna podróż w czasie. Jak zapewnili członkowie zespołu Rahim i Fokus „chcemy dostarczyć fanom niepowtarzalnego widowiska”.

"Hip-hopowa Podróż do Przeszłości" cofnie nas do największych czasów świetności Paktofoniki. Za sprawą archiwalnych materiałów, fani doświadczą sentymentalnej podróży do wczesnych lat działalności zespołu. To unikalna okazja do wspólnego przeżywania historii Paktofoniki i polskiego hip-hopu. Na scenie poza Rahimem i Fokusem wystąpią także goście specjalni.