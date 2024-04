Jak kreatywnie spędzić czas z dziećmi w Warszawie? Pracownia Zająca, czyli pomysł na wiosenną przygodę Katarzyna Glegoła

Szukasz nowych atrakcji dla dzieci w Warszawie? Na PGE Narodowym otworzył się wiosenny plac zabaw – Pracownia Zająca. Miejsce, które zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 4 do 9 lat do świata pełnego kreatywności, radości i odkrywania. Dla najmłodszych przygotowano wiele stref pełnych zabawy. Nieco starsi mogą się tu wybrać na Instatour po bajkowych pokojach zająca. Pracownia Zająca czeka na poszukiwaczy wiosennych przygód do 7 kwietnia.