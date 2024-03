Nowa Trasa Koncertowa Girl in Red 2024. Bilety będą dostępne już wkrótce

Trasa koncertowa "DOING IT AGAIN" jest bezpośrednio związana z premierą nadchodzącego, nowego albumu piosenkarki "I'M DOING IT AGAIN BABY!". Artystka zapowiada, że jeszcze w tym roku zagra serię występów w kilku najbardziej kultowych miejscach w Europie. Jednym z pierwszych potwierdzonych koncertów jest ten w Polsce, który odbędzie się na COS Torwar w Warszawie 25 września 2024 roku.

Girl in Red we wrześniu w Polsce. O artystce:

Girl in red (Marie Ulven) – artystka, przedstawicielka alternatywnego popu z Oslo. Zaistniała w 2021 roku debiutanckim albumem "If I could make it go quiet", którym zyskała uznanie krytyków i publiczności . Na początku tego roku zapowiedziała wydanie nowego albumu "I'M DOING IT AGAIN BABY!", teraz ogłosiła kolejną dobrą wiadomość dla fanów, czyli trasę koncertową. Bilety już wkrótce!



Szczegóły Dotyczące Biletów: