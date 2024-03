Średni koszt jednej nocy w hotelu w Warszawie wynosi ok. 45 euro (193 zł) i jest to najniższa cena w porównaniu do innych miast europejskich. Koszt posiłku w restauracji średniej klasy w stolicy Polski wynosi z kolei ok. 9 euro (38 zł) i jest drugim najtańszym na liście. Przejazd taksówką na dystansie 8 kilometrów w Warszawie będzie kosztować 7 funtów 8 euro (34 zł), co jest najbardziej przystępną ceną na tej liście - czytamy w opisie badania.