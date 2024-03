Parada Równości 2024. Ulicami Warszawy po raz kolejny przejdzie tęczowy marsz. Poznaliśmy datę i pierwsze szczegóły wydarzenia

Jak dotąd nie jest znana dokładna godzina początku imprezy. Nie znamy także dokładnej trasy marszu. W ubiegłym roku przeszedł on ulicą Świętokrzyską i Marszałkowską do placu Konstytucji, dalej ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej, gdzie skręcił w aleję Armii Ludowej, by dotrzeć do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Na rondzie ONZ uczestnicy wydarzenia ponownie skręcili w ulicę Świętokrzyską.