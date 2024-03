Warszawiaki 2023 rozdane. Mieszkańcy stolicy wybrali m.in. najlepszą kawiarnię, restaurację czy dzielnicę. Oto wyniki

Wręczono Warszawiaki 2023. Oto zwycięzcy

„Najlepsze w Warszawie”, czyli Warszawiaki to plebiscyt, który ma na celu docenienie tego, co w stolicy najlepsze. Wybór należy do mieszkańców miasta, którzy zarówno mogą zgłaszać swoje propozycje, jak i wybrać zwycięzców w finałowym głosowaniu. W 8. edycji plebiscytu warszawiacy wskazali najlepszych w 11 kategoriach: kawiarnię, restaurację, sport, kulturę, rozrywkę, dzielnicę, inicjatywę, zdjęcie, wydarzenie oraz Warszawiaka Roku 2023. Powracającą kategorią była „Warszawa w sieci”, doceniająca niezależnych twórców internetowych, promujących miasto.