Protest mieszkańców przeciwko patodeweloperce na warszawskiej Woli. Chcą konfrontacji z lokalnymi działaczami

Mieszkańcy przeciwko patodeweloperce

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Starówka chce zabudować ostatni skrawek zieleni między blokami Twarda 54, Twarda 56a, Sienna 83 i ul. Żelazną. Spowoduje to zaciemnienie naszych mieszkań, stracimy teren spacerowy, a prace budowlane mogą spowodować uszkodzenie istniejących bloków - piszą organizatorzy. - Sienna 65 już stoi. Chmielna Duo już się buduje. Srebrna 5 dostała pozwolenie na budowę (...) W teorii całe miasto powinno być objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), ale w naszej okolicy "prace" nad nimi trwają już... 20 lat - czytamy dalej.

Chcą konfrontacji z lokalnymi działaczami, spółdzielnią i samorządowcami

Protest odbędzie się w piątek 15.03 o 9:00 przy działce SM "Starówki" na Żelaznej 37. O 9:30 z kolei zapowiadana jest konferencja prasowa, na którą mieszkańcy zapraszają także lokalnych polityków i samorządowców, od których oczekują wyjaśnień w tej sprawie. Zauważają, że kampania wyborcza to idealny moment na taki protest i konferencje, bo chcą skonfrontować kandydatów do rad dzielnic, miasta i aktywnych lokalnych działaczy, także spółdzielni, ze swoją sytuacją. - Na protest zostali zaproszeni kandydaci w nadchodzących wyborach samorządowych. Zachęcam, żeby zadzwonić do radnych kończącej się kadencji lub napisać maile. Posłuchajmy, jakie mają dla nas propozycje - tłumaczą.