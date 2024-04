Popularne targi powróciły do Warszawy. Ulubione wydarzenie łowców perełek i lokalnych produktów

- Poszukiwacze skarbów, łowcy perełek, szperacze i kolekcjonerzy! Mamy dobre wieści! Wiosna zapowiada się dobrze, a nawet bardzo dobrze! Najnowsze kolekcje dresów po starszym bracie, pierścionków po babci, marynarek po sąsiedzie i kapeluszy od ciotki właśnie zostały zapowiedziane - opisują organizatorzy wydarzenia. A czym są targi? Co na nich znajdziemy? - Rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody i które kochała Twoja babcia. Co dwa miesiące zabierzemy Cię w piękną podróż do świata retro. Wspierasz zakupy w zamkniętym, ekologicznym obiegu i nie dokładasz się do niepotrzebnej nadprodukcji - dodają.

To już 19 edycja wydarzenia, spotkanie z ponad 80 sklepami z całej Polski z perełkami z lat 70., 80. i 90.? To dwa dni świętowania i prawdziwy powrót do przeszłości. Wstęp całkowicie darmowy i możliwy z psem. Wydarzenie trwa 6 i 7 kwietnia w Elektrowni Powiśle. W sobotę od 11 do 21, a w niedzielę od 11 do 19:15.