Protest mieszkańców na warszawskiej Woli przeciwko zabudowie rejonu Mirowa. Boją się patodeweloperki

Mieszkańcy przeciwko patodeweloperce

Protest zorganizowała lokalna społeczność i został połączony z konferencją prasową aktywistów Miasto Jest Nasze i przedstawicieli Lewicy, którzy startują we wspólnym komitecie w najbliższych wyborach samorządowych. Jak wspominali organizatorzy protestu termin wydarzenia nie jest przypadkowy. Zaprosili lokalnych polityków i samorządowców, od których oczekują wyjaśnień w tej sprawie. Tłumaczyli, że kampania wyborcza to idealny moment na to wydarzenie, bo chcą skonfrontować kandydatów do rad dzielnic czy miasta ze swoją sytuacją. - Na protest zostali zaproszeni kandydaci w nadchodzących wyborach samorządowych. Zachęcam, żeby zadzwonić do radnych kończącej się kadencji lub napisać maile. Posłuchajmy, jakie mają dla nas propozycje - tłumaczą.