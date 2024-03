Poszukujesz inspirujących miejsc na wycieczkę rowerową w okolicach Warszawy? Mazowsze oferuje wiele ciekawych atrakcji turystycznych, które z pewnością spełnią Twoje oczekiwania. Oto nasz ranking 10 najatrakcyjniejszych miejsc, które warto odwiedzić na dwóch kółkach podczas weekendu.

Najlepsze miejsca na rower blisko Warszawy

Mazowsze oferuje wiele atrakcji dla miłośników jazdy na rowerze. Niezależnie od tego, czy preferujesz spokojne trasy po płaskim terenie, czy szukasz wyzwań w postaci pagórkowatych szlaków, z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. Zaplanuj swój weekend na rowerze i odkryj uroki Mazowsza. Zaczynając wycieczkę w stolicy, można zwiedzać zamki, puszcze i pałace. Wybraliśmy kilka atrakcji turystycznych, które cieszą się szczególną popularnością wśród warszawiaków.

Kampinowski Park Narodowy

Unikalną cechą Warszawy jest to, że bezpośrednio przylega ona do parku narodowego - Kampinos. Ten wyjątkowy obszar jest rozpoznawany jako popularna atrakcja turystyczna oraz cel dla entuzjastów kolarstwa miejskiego. Na terenie parku, mieszkańcy stolicy i sąsiednich miast mają do dyspozycji 144,5 km tras rowerowych. Można spędzić tam naprawdę mnóstwo czasu na dwóch kółkach, co jest świetnym pomysłem na weekendowe wypady z przyjaciółmi. Dostępne są punkty biwakowe i dodatkowe atrakcje.

Zamek w Czersku

Czersk jest często wybieranym celem weekendowych wycieczek rowerowych z Warszawy, dzięki dogodnemu dostępowi i niewielkiej odległości od stolicy. Główna trasa do tej historycznej atrakcji prowadzi głównie poprzez dobrze oznakowane drogi asfaltowe. Istnieje również dobrze oznakowany szlak rowerowy prowadzący bezpośrednio z Warszawy do Czerska.

Po drodze do dawnej siedziby książąt mazowieckich można przeprawić się promem w Gassach lub odpocząć w dedykowanej rowerzystom kawiarni w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie warto brać ze sobą prowiantu, ponieważ na zamkowym dziedzińcu są serwowane pyszne, tradycyjne potrawy. Mogą one skłonić do powrotu przyjezdnych, którzy nie są pewni, gdzie spędzić weekend.

Rezerwat „Na torfach”

Rezerwat „Na torfach” to jedno z mniej znanych, ale urokliwych miejsc na turystycznym mapie Polski. Ta perła przyrody, mimo że nie jest równie popularna jak Czersk czy Kampinos, zasługuje na uwagę rowerzystów. Przez rezerwat przebiegają trzy szlaki rowerowe:

Otwocki Szlak Okrężny (35,9 km),

szlak przez Lasy Celestynowsko-Otwockie (9,3 km),

szlak zaczynający się w Świdrach Wielkich, kończący się przy ZTM w Białej Górze (17 km). Nieopodal znajduje się malowniczy Karczew z jeziorkiem Moczydło i wyspą, idealny dla osób, które cenią spokój i kontakt z naturą.

Rezerwat „Wąwóz Szaniawskiego”

Naszym kolejnym przystankiem jest Rezerwat „Wąwóz Szaniawskiego”, idealny cel dla miłośników dłuższych dystansów. Ten ukryty skarb powiatu legionowskiego jest usytuowany nieopodal Jeziora Zegrzyńskiego, z Warszawy pokonamy do niego ok. 76 km. Aby tam dotrzeć, należy kierować się na Legionowo, a następnie po przejechaniu mostu w Zegrzu - na Jadwisin. Wąwóz przecina żółty Szlak Serocki (35 km), który można zacząć również w Pułtusku czy Serocku.

Zalew Zegrzyński

Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest Zalew Zegrzyński, flagowa atrakcja turystyczna Warszawy i okolic. Tutaj, miłośnicy opalania spędzają weekendy na dzikich plażach w Nieporęcie lub Wieliszewie. Zalew jest łatwo dostępny z Warszawy - jadąc wzdłuż Szlaku Natura 2000, powinniśmy kierować się w stronę Żerania, a potem wzdłuż Kanału Żerańskiego (17 km). Łączny dystans do pokonania wynosi ok. 54 km. Zalew to nie tylko wypoczynek, ale też aktywność - kajaki, windsurfing czy kitesurfing to tylko niektóre z atrakcji, które sprawiają, że warto rozważyć wyjazd na cały weekend.

Las Kabacki

Kampinos na północy i Las Kabacki na południu są istotnymi elementami naturalnej oazy Warszawy. Las Kabacki jest domem dla 13 pomników przyrody, w tym m.in. świerka o obwodzie 160 cm i dębu czerwonego o obwodzie 145 cm. Z myślą o miłośnikach natury, las oferuje dwie ścieżki przyrodnicze, ścieżkę zdrowia, miejsca rekreacyjne z możliwością palenia ognisk i jedyny w nim zabytek - starą leśniczówkę. Sięgające w głąb lasu liczne szlaki rowerowe stanowią często wybierany punkt wypraw na dwóch kółkach, dodając do lasu walor turystyczny.

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Gołotczyzna, do której możemy podążać Kolejami Mazowieckimi, może okazać się znakomitą bazą wypadową na weekend. Na gości czeka tu ekspozycja poświęcona historii Aleksandry z Sędzimirów Bąkowskiej (1851–1926 r.) i wystawa twórczości Józefa Piwowara.

Z Gołotczyzny droga rowerowa prowadzi do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i dalej do ruin Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, wpisanych do rejestru zabytków. Muzeum Romantyzmu, umiejscowione w autentycznym, neogotyckim budynku Zameczku, charakteryzuje się swoją unikalnością. Niestety, ten cenny zabytek uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, a niektóre ważne elementy z II połowie XIX wieku były pominięte podczas renowacji.

Lasy Chotomowskie

Idealne dla osób, które uwielbiają jazdę terenową, bez konieczności eksplorowania atrakcji czy zabytków. Lasy Chotomowskie zapewniają szereg tras dostępnych z różnych lokalizacji, w tym z Młocin, a także poprzez podróż wzdłuż Wisły lub Kanału Żerańskiego. Dodatkowymi punktami docelowymi mogą być Zegrze, Dębe oraz plaże w Chotomowie, Wieliszewie, Łomnie, czy Janówku. Atrakcyjnym miejscem na trasie jest również Jabłonna.

Pałac w Jabłonnie

Znana atrakcja turystyczna usytuowana jest nieopodal Wisły i szlaków rowerowych. W budynku, zarejestrowanym jako zabytek, odprawiane są regularnie ceremonie ślubne. Rowerzyści mogą również zrelaksować się przy kawie, korzystając z oferty pałacowej restauracji.

Twierdza Modlin

Rozsiane po Mazowszu forty przyciągają rowerzystów, zwłaszcza z okolic Warszawy. Przed wyjazdem warto sprawdzić godziny otwarcia. Niektóre z fortów wymagają wcześniejszego umówienia terminu zwiedzania telefonicznie, inne są prywatne lub znajdują się w stanie ruiny. Bez zapowiedzi można natomiast obejrzeć Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzę Modlin zlokalizowane w Modlinie. Ta niebanalna, choć zaniedbana atrakcja turystyczna zasługuje na kilka godzin uwagi. Możliwe jest pozostawienie rowerów na specjalnie przeznaczonych do tego celu stojakach.

