Nightskating już w ten weekend. Tysiące rolkarzy wyruszy na nocną przejażdżkę ulicami Warszawy

Nightskating Warszawa. O co w tym chodzi?

Nightskating Warszawa organizuje latem serie nocnych przejazdów głównymi ulicami stolicy. Wydarzenie ma na celu rozpowszechnienie tego sportu, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Przede wszystkim liczy się także dobra zabawa i aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu?

Każdy, kto czuje się dobrze na rolkach i potrafi nimi zahamować w razie potrzeby. Mile widziani są nie tylko rolkarze, lecz także wrotkarze. Dzieci do lat 16 mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod nadzorem opiekuna, wymagany jest u nich także kask. Dla bezpieczeństwa innym uczestnikom przejazdów również zaleca się posiadanie kasku i ochraniaczy. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy! Trzeba tylko zaopatrzyć się we własny sprzęt do jazdy na rolkach. Przed imprezą warto zapoznać się z regulaminem wydarzenia na stronie nightskating.pl