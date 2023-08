Zniszczona willa tuż pod Warszawą. Ma sto lat i jest w kompletnej ruinie. Co w niej kiedyś było?

Willa posiada wieżyczkę i formę zamkową. Jak zresztą opisywał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, formą nawiązuje do XIX-wiecznej architektury epoki romantyzmu, odwołującej się między innymi do sztuki średniowiecznej. Położona jest na niewielkim wzniesieniu, a jej charakter (wzory z budownictwa obronnego - zamkowego) sprawiają, że wygląda na niedostępną i tajemniczą . Wpłynęły też na to lata pozostawienia jej bez opieki i niszczenia.

Romantyczna willa w otoczeniu świdermajerów

Willa jest wpisana do rejestru zabytków

Co ciekawe, na stronie Luxury Estate możemy znaleźć ogłoszenie z przepięknym dworkowym domem. Jego powierzchnia, wskazana w ogłoszeniu, to 300 metrów kwadratowych. Wielkość całej działki to z kolei niemal 10 tysięcy metrów kwadratowych. Cena całości? 3 miliony 400 tysięcy złotych. Należy pamiętać, że ponieważ budynek jest zabytkiem to jego renowacja musi przebiegać w konsultacjach z konserwatorem - by utrzymać zabytkowy charakter. Może to sprawia, że wciąż niszczeje zamiast odzyskiwać dawny blask? Byłaby wielka szkoda, gdyby w końcu doszło do zawalenia domu.