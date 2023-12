Domy z kultowych filmów i seriali. Wiele z nich znajduje się w Warszawie. Oto, jak dziś wyglądają Michał Mieszko Skorupka

Oczywiście, sama produkcja nie powstała wewnątrz budynku, w którym wówczas mieściło się wspomniane Muzeum Pożarnictwa. Serial został nakręcony w studiu w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) na ul. Chełmskiej w Warszawie. Szymon Starnawski Zobacz galerię (23 zdjęcia)

13 posterunek, Kiler, Miodowe lata, Rodzina Zastępcza, Dzień Świra, Niania - to tylko niektóre z tytułów, które mają swoje zaszczytne miejsce w historii rodzimej kinematografii. Wiele z nich powstało w latach 90. ubiegłego stulecia, a mimo to, widzowie do dziś chętnie do nich wracają. Nic dziwnego - nasze seriale i filmy komediowe bawią, wzruszają i uczą. W poniższej galerii przedstawiamy znane miejsca z polskich produkcji, które zostały nakręcone w Warszawie.