Drastyczny spadek ruchu w Warszawie. Mniej aut na ulicach, pusta komunikacja miejska. ''Metro wozi powietrze, nie pasażerów''

Aby ochronić siebie i innych przed koronawirusem, warszawiacy masowo zostają w domach. Stolica nawet w godzinach szczytu świeci pustkami - zarówno na ulicach, jak i w komunikacji miejskiej. Spadek liczby osób korzystających z transportu publicznego widać szczególnie na w metrze. Już w 9 marca odnotowano o 60 tys. mniej wejść do kolejki niż jeszcze tydzień wcześniej. Z kolei na obleganym do tej pory rondzie Dmowskiego ruch zmniejszył się o co najmniej 30 procent. Szczegóły w artykule poniżej.