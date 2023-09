Drewniana kładka pod Warszawą. Kilometrowy pomost prowadzi do pięknego zalewu. Idealne miejsce na długie spacery

W otoczeniu natury nad Zalew Żyrardowski. Oto niezwykła trasa spacerowa pod Warszawą

Prawie kilometrowa drewniana kładka prowadząca od ulicy Kanałowej aż nad Zalew Żyrardowski to nowa atrakcja Mazowsza. Pomost ciągnie się wzdłuż rzeczki Pisi Gągoliny i spacerując nim można wręcz zatopić się w różnorodną zieleń. W kilku miejscach kładki wybudowano prostokątne i trójkątne tarasy widokowe, wyposażone w ławki i tablice edukacyjne - idealne, by zrobić sobie krótką przerwę i podziwiać naturę. Wzdłuż trasy znajdują się nowe budki lęgowe dla ptaków. Można też zejść z pomostu nad rzeczkę. To miejsce wprost idealne na spacer o każdej porze roku.