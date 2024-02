Drogowcy w odholowanym samochodzie znaleźli granat i gotówkę. Na miejscu pracowała policja

Tajemnice odholowanych samochodów

"Odholowywane samochody kryją różne tajemnice – najczęściej znajdujemy w środku różnego rodzaju przedmioty osobiste, drobne kwoty pieniędzy, czasem telefony komórkowe czy klucze. Dziś jednak znaleźliśmy coś absolutnie wyjątkowego i niespodziewanego. Tym przedmiotem był... granat " – napisali w mediach społecznościowych drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich.

Na miejsce natychmiast przyjechały policja, straż pożarna i saperzy.

"Na szczęście okazało się, że jest to ręczny granat ćwiczebny CRG-42 – nie było więc zagrożenia wybuchem. To jednak nie koniec – w środku granatu policyjni saperzy odkryli ukrytą gotówkę – prawie 1000 zł. Skrytka idealna – chyba nikt, poza saperami, nie odważyłby się zajrzeć do środka" – podkreślił ZDM.

Zaznaczył, że wszystko skończyło się szczęśliwie, ale apeluje do osób porzucających swoje samochody, by nie zostawiały w nich granatów, nawet ćwiczebnych.