Druga linia metra działa od pięciu lat. Przewiozła całą Brazylię. Na stacjach sprzedano bilety za 207 mln zł

Ostatecznie 8 marca 2015 pierwsi pasażerowie wsiedli na stacji Świętokrzyska, a pociąg ruszył w kierunku Dworca Wileńskiego z Hanną Gronkiewicz-Waltz (ówczesną prezydent Warszawy) na pokładzie. Uruchomiony wtedy centralny odcinek - od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego - ozdabiają grafiki Wojciecha Fangora, co miało podwyższyć prestiż tego fragmentu.

M2 powiększyło się 15 września 2019, gdy otwarto trzy stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Za miesiąc dojdą do nich kolejne – tym razem na Woli – Płocka, Młynów, Księcia Janusza. Cała linia, ciągnąca się od Bródna po dalekie Bemowo ma być gotowa w 2023 roku.

Ciekawostki o M2

Od otwarcia, druga linia metra przewiozła aż 186 milionów osób. To tyle, ile mieszkańców liczy… Brazylia. Do tej pory w biletomatach na stacjach sprzedano 7 283 200 sztuk biletów o wartości 207 mln zł. Co jeszcze wiemy o M2?