Duża kolejka pod Sejmem w Warszawie. Parlament otwarty dla zwiedzających z okazji Dnia Babci i Dziadka Michał Mieszko Skorupka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej otworzył swoje drzwi dla zwiedzających. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców stolicy. Nic dziwnego - była to niepowtarzalna szansa, by zobaczyć miejsca, w których na co dzień pracują posłowie i senatorowie. - Chociaż są duże kolejki, to zaręczamy, że wszyscy chętni zwiedzą dziś Parlament - zapewniała Kancelaria Sejmu.