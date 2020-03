Dwa namioty przed szpitalem zakaźnym na Wolskiej. To polowe izby przyjęć na wypadek koronawirusa

Przy ulicy Wolskiej, przed warszawskim szpitalem zakaźnym, pojawiły się dwa pomarańczowe namioty pneumatyczne. Był to element ćwiczeń na wypadek wykrycia koronawirusa w stolicy. Straż pożarna, która zajęła się ich rozstawianiem, dostarczyła także ogrzewanie, oświetlenie i część wyposażenia. Po stronie szpitala pozostaje zapewnienie personelu. Wszystko po to, by w razie potrzeba namioty te mogły pełnić funkcję izby przyjęć.

Warunki przyjmowania pacjentów w takich miejscach mają być zbliżone do warunków, które zapewnia się normalnie w izbach przyjęć, czy w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jest to wyzwanie, żeby to wszystko połączyć - zaznaczył Radziwiłł.