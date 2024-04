Dwa tragiczne wypadki pod Warszawą. Kierowcy stracili panowanie nad pojazdami. Zginęły pasażerki auta i motocykla Michał Mieszko Skorupka

Zginęły pasażerki pojazdów Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

W sobotę 30 marca, w miejscowości Holendry Baranowskie doszło do tragedii. Kierowca chevroleta z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pas awaryjny i uderzył w pojazd służby drogowej. W wyniku zdarzenia, śmierć na miejscu poniosła pasażerka auta. Dwa dni później, w Górze Kalwarii zginęła pasażerka motocykla, którego kierowca wjechał w przydrożne barierki. To dwa śmiertelne wypadki, do których doszło w świąteczny weekend na terenie garnizonu stołecznego.