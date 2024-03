Działki w ścisłym centrum Warszawy sprzedane za 77 mln zł. Deweloper chce tam postawić blok

Deweloper kupił dwie działki w centrum Warszawy

Niemal dekadę demu upadła Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Teraz syndyk sprzedał dwie pozostałe po niej puste działki w Śródmieściu za 77 milionów złotych. Teren o powierzchni 5,5 tys. mkw. kupił Dom Development. W tym miejscu może postawić blok na ponad sto mieszkań.

Działki znajdują się u zbiegu ul. Grzybowskiej i Al. Jana Pawła II – tuż obok wieżowca Warsaw Spire. Do tej pory znajdował się tam parking przyległy do jednego z bloków. Wkrótce nowy właściciel zacznie starania o to, by działkę zabudować. Biorąc pod uwagę pozostałe grunty w Śródmieściu jest to „łakomy kąsek”.

- Syndykowi Marcinowi Kubiczkowi udało się spieniężyć nieruchomość w ciągu 9 miesięcy, odkąd sąd wyznaczył go do tej funkcji - o sprzedaży działek z wolnej ręki zdecydowała Rada Wierzycieli Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sierpniu 2023 r. – poinformowali przedstawiciele syndyka w komunikacie.