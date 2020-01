Dzień Jazdy Metrem Bez Spodni już nie wróci do Warszawy? Co się stało z popularnym wydarzeniem?

- Robimy to wszystko także w zgodzie z wszelkimi przepisami i regulaminami, w związku z czym, nie ma potrzeby wdawania się w niepotrzebną polemikę z osobami, które mogą nie do końca zrozumieć idee naszego wspólnego wydarzenia - dodają.

- Im nas więcej, tym lepiej i weselej! I po raz kolejny już przypominamy, robimy to żeby wywołać uśmiech na twarzach ludzi, którzy na co dzień podróżują metrem - pisali w 2019 organizatorzy przejażdżki.

Moda na coroczne święto podróżowania podziemną kolejką bez spodni przybyła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy tego typu odbyło się w nowojorskim metrze, w 2002 roku. Dziś ten event odbywa się już niemal na całym świecie, wszędzie tam, gdzie znajdziemy podziemne kolejki zwane metrem.

Tak przynajmniej było do zeszłego roku, ponieważ Dzień Jazdy Metrem Bez Spodni 2020 nie został zorganizowany. Fanpage, który w ostatnich latach skrzykiwał chętnych do przejażdżki, milczy. Nie był aktualizowany od wielu miesięcy. Czy to już koniec inicjatywy? Wszystko na to wskazuje. W innych miastach świata, 12 stycznia nie brakowało chętnych, żeby przejechać się podziemną kolejką bez spodni.