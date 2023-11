Dziupla samochodowa pod Warszawą zlikwidowana. Odzyskano dwie toyoty, zatrzymano cztery osoby. Akcja policjantów z grupy "Skorpion"

Policjanci z grupy "Skorpion" zdobyli informację, z której wynikało, że do warsztatu samochodowego prowadzonego na terenie powiatu otwockiego ma trafić skradziona z Warszawy toyota. Służby dokładnie przygotowały działania, by zweryfikować te ustalenia i odzyskać auto. Podczas akcji zauważyli dwa jadące auta - na przedzie jechała kia, za nią prawdopodobnie poszukiwana toyota.

Operacyjni prowadzili obserwację pojazdów do momentu, aż drugi kierowca zaparkował na terenie warsztatu, a wtedy błyskawicznie obezwładnili znajdujących się tam mężczyzn. Przy 27-latku znaleźli kluczyli pasujące do toyoty. Policjanci dokładnie sprawdzili numery VIN znajdujące na różnych elementach pojazdu. Różniły się one. Informacja zawarta w policyjnej bazie danych potwierdziła, że toyota została skradziona 29 października z terenu warszawskich Włoch - przekazała Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.