Elektrownia Powiśle. Industrialne wnętrza, luksusowe sklepy i knajpki, który ożyły mimo pandemii

Na uwagę zasługuje jednak przede wszystkim architektura. Przed wejściem do budynku widzimy szklany szyb. Dawniej transportowano nim węgiel, dziś zamieniono go na windę. Obok charakterystyczna niebieska budka, niegdyś służąca osobom kontrolującym dostawy. Odtworzono również część kominów górujących dawniej nad Powiślem.

Główne wejście do budynku zlokalizowano od strony placu - na którym latem organizowane będą pokazy fontann do muzyki Chopina. Po przekroczeniu drzwi widzimy potężną stalową konstrukcję, zachowaną z czasów funkcjonowania elektrowni. Z budynku usunięto węglowe piece, w zamian powstały cztery poziomy zajmowane przez sklepy. Co kawałek można poczuć ducha tego miejsca. Pozostały spektakularne tablice rozdzielcze - z jednej można było wyłączyć prąd Pałacu Kultury i Nauki - żyrandole zrobione z pozostałości sprzętu elektrowni, czy planu i zdjęcia budynku umieszczone na fototapetach w niektórych miejscach.

Na szczycie (piętro +2) wkrótce otworzy się tzw. beaty hall, czyli piętro poświęcone urodzie. Dziesięciu najemców przygotowuje usługi kosmetyczne, od manicure, aż po bardziej specjalistyczne zabiegi. Co ciekawe, pomiędzy nimi ulokowano nieduży bar, gdzie można będzie zamówić np. wyciskany sok lub... szampana.