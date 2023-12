Świąteczne iluminacje w Warszawie. Galerie handlowe zachwycają niezwykłymi ozdobami. Oto najpiękniejsze dekoracje w stolicy

W wielu polskich miastach czuć już klimat zbliżających się świąt. Wszystko za sprawą pięknych iluminacji i magicznych ozdób na ulicach, deptakach, w parkach czy centrach handlowych. Nie inaczej jest w Warszawie, gdzie świąteczna atmosfera unosi się w powietrzu od kilku dobrych dni.

W miniony weekend odbyła się inauguracja jarmarku na warszawskiej Starówce, Miłośnicy zakupów mogą nabyć tam wiele interesujących produktów, świetnie nadających się na prezenty. Wśród nich warto wymienić ozdoby, ręcznie malowane bombki, ciepłe ubrania oraz całą masę świątecznych gadżetów. To także znakomita okazja do skosztowania gorącej czekolady lub grzanego wina, a także zjedzenia przysmaków od lokalnych producentów - gorącej kiełbasy, grillowanych oscypków i ciepłych zup.

Prawdziwie gwiazdkowy nastrój panuje też we wspomnianych galeriach handlowych. Stołeczne centra przygotowały dla swoich gości całą masę świątecznych atrakcji, a także cudownych dekoracji. Wybraliśmy się do Galerii Północnej, Galerii Młociny, Galerii Wileńskiej, a także Westfield Arkadia i Złotych Tarasów by zobaczyć, jak wyglądają na kilka tygodni przed Świętami Bożego Narodzenia. Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej.