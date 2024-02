Karma wraca w Atrium Promenada. W warszawskim centrum handlowym odbyła się zbiórka dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Celestynowie

W Warszawie odbywa się wiele akcji mających na celu wspieranie bezdomnych czworonogów. Jedna z nich odbyła się w sobotę 17 lutego, na terenie centrum handlowego Atrium Promenada, znajdującego się na warszawskiej Pradze-Południe. W godzinach 12:00-18:00 miała tam miejsce zbiórka pod nazwą KARMA WRACA. W trakcie wydarzenia zbierano dary na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony klientów centrum handlowego. W punkcie zbiórki można było zaobserwować wiele darów, m.in. w postaci jedzenia oraz zabawek dla czworonogów. Nie zabrakło też najmłodszych, dla których przygotowano specjalne zabawy i animacje.

Akcja "KARMA WRACA" organizowana przez Polska Press to wydarzenie, podczas którego możemy zebrać karmę, środki czystości, ręczniki i wiele innych przydatnych rzeczy, dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie. Trochę ich mamy, jest ich bowiem ponad 200. Trzeba je wykarmić, wykąpać, opiekować się nimi. Podczas akcji mamy mnóstwo atrakcji dla dzieci, jak np. malowanie twarzy czy zabawy. Zainteresowanie jest ogromne, ludzie chętnie pomagają. Otrzymaliśmy już tyle darów, że musieliśmy kilka razy zanosić je do samochodu. To wspaniałe - mówi Daria Balcer, kierowniczka schroniska w Celestynowie.