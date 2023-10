Marsz Kundelków 2023. W najbliższy weekend czworonogi opanują centrum Warszawy. Będzie też darmowe czipowanie psów

Marsz Kundelków i darmowe czipowanie psów. Wyjątkowe wydarzenie powraca do Warszawy

Nie kupuj - adoptuj

Głównym celem Marszu Kundelków jest promocja adopcji psów wielorasowych i poszukiwania domów dla tych czworonogów, które wciąż na nie czekają. Ale to także okazja do tego, by głośno mówić o prawach i potrzebach zwierząt oraz by pokazać, że psy ze schronisk świetnie odnajdują się w mieście.

Nie bez powodu marsz organizowany jest w najbliższy weekend. Zaledwie trzy dni później, 25 października, przypada Dzień Kundelka.