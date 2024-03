Psy ze Schroniska na Paluchu zawitały na Ursynów. Za nami pierwsza tegoroczna odsłona akcji "Adoptuj Warszawiaka"

Informacje na ten temat mogli uzyskać w niedzielę 17 marca, od 12:30 do 15:30, na terenie Górki Kazurka. Na miejscu pojawili się lekarz weterynarii oraz pracownicy i wolontariusze stołecznego schroniska.

Spotkanie z ok. setką czworonogów

Adoptuj Warszawiaka to znakomita okazja do tego, by poznać czworonogi z Palucha, w tym:

ich historię

wiek

stan zdrowia

potrzeby w zakresie żywienia, leczenia i funkcjonowania w okresie po adopcji

W trakcie wydarzenia można też było posłuchać o roli kociego i psiego wolontariusza w placówce.