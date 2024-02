50 szczurów w jednym z bloków na Targówku. Właścicielka nie dała sobie rady z niekontrolowanym rozrostem hodowli

Zaczęło się od dwóch par gryzoni, które szybko się rozmnożyły do kilkudziesięciu osobników. Właścicielka nie dawała sobie z nimi rady, więc postanowiła przenieść klatki ze zwierzętami do piwnicy bloku, w którym mieszkała. Obecność szczurów w ogólnodostępnych pomieszczeniach szybko jednak zaczęła dokuczać innym mieszkańcom budynku. Z piwnicy rozchodziła się bowiem silna woń odchodów. Mieszkańcy i administracja próbowali wpłynąć na właścicielkę zwierząt, by opanowała hodowlę, ta jednak nie reagowała na monity, nie wiedząc, jak poradzić sobie z problemem.

Hodowla szczurów w niekontrolowany sposób rozrosła się do kilkudziesięciu sztuk Straż Miejska Warszawa

Sprawa trafiła do strażników rejonowych z VI Oddziału Terenowego, którzy przeprowadzili kontrolę.