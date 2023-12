ZDM przekazało materiały dla bezdomnych czworonogów. "Dając drugie życie banerom, pomagamy doświadczonym przez los psom"

„Zgodnie z naszymi deklaracjami kontynuujemy przekazywanie wydruków i banerów, używanych np. w czasie konferencji prasowych, do organizacji, które pomagają bezdomnym psom” – podał Zarząd Dróg Miejskich.

O rozpoczęciu akcji pierwszy raz poinformowano w sierpniu tego roku. Obecnie, po raz kolejny drogowcy dostarczyli partię materiałów, które posłużą teraz do uszczelnienia boksów dla zwierząt czy stworzą tymczasowe zadaszenie.

Niepotrzebne już wydruki tym razem trafiły do organizacji Piasulka – psy do pokochania z Piaseczna.