Kolejna edycja Adoptuj Warszawiaka za nami. Na Kopie Cwila można było spotkać 102 psy. Wszystkie szukają nowych domów Redakcja Warszawa

W niedzielę 26 listopada 2023 odbyła się piękna akcja Adoptuj Warszawiaka. W parku Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) wolontariusze spacerowali z psami ze schroniska, które poszukują swojego domu i nowych opiekunów. W tym czasie była również okazja do tego, by porozmawiać o adopcji czworonogów. Wybraliśmy się na miejsce, by pokazać Wam najpiękniejsze psy za schroniska.