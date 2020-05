Elektrownia Powiśle otworzy się w maju. Na początek sklepy, strefa gastronomiczna i piękna w późniejszym terminie

Od 20 maja klienci będą mogli skorzystać z oferty handlowej Elektrowni Powiśle. Wśród sklepów, które będą czekać na klientów tego zabytkowego budynku nieopodal Wisły, znalazły się takie marki, jak m.in. Urban Outfitters, który otwiera swój pierwszy sklep w Polsce, Weekday, COS, Levi’s, Converse, Napapijri czy Hugo. To drugie podejście do otwarcia tego kompleksu - pierwotnie Elektrownia miała zostać udostępniona warszawiakom 4 kwietnia, jednak koronawirus pokrzyżował plany inwestora.

Część handlowa Elektrowni Powiśle będzie czynna od poniedziałku do soboty od godz. 10.00 do 22.00. Natomiast w niedziele, z wyłączeniem niedziel wolnych od handlu, będzie można zrobić tam zakupy od godz. 10.00 do 21.00.

Niezmiennie w piątki i soboty w godzinach 9.00-15.00 działa również eko targ Plonoteka, który już od kilku miesięcy przyciąga do osoby poszukujące certyfikowanych i ekologicznych produktów, prosto od lokalnych producentów oraz rolników. W zeszłym roku otwarte zostały też niektóre knajpy m.in. lokal należący do Kuby Wojewódzkiego ''Niewinni Czarodzieje 2.0'' (zdjęcia ze środka znajdziecie TUTAJ), jednak na razie, ze względu na sytuację panującą w kraju, jest on nieczynny; na terenie Elektrowni działa też restauracja azjatycka Pełną Parą, która obecnie oferuje dowóz jedzenia do domu.