Falenicka Giełda Staroci. W Warszawie trwa wielki kiermasz antyków. Takie "perełki" sprzedają mieszkańcy

Falenicka Giełda Staroci. 14 stycznia 2024

- Falenicka Giełda Staroci, to miejsce gdzie miło spędzisz czas z rodziną, coś zjesz, skorzystasz z atrakcji, a jednocześnie nabędziesz autentyczne, oryginalne, niepowtarzalne starocie, sztukę i to, co inni zrobili własnymi rękami - tak organizatorzy opisują Falenicką Giełdę Staroci. Byliśmy na miejscu. Zobaczcie, co znaleźliśmy u sprzedawców:

Trwa Falenicka Giełda Staroci. Tak wygląda wielkie wydarzenie: