Festiwal Kultury Mazowsza 2023. Województwo mazowieckie obchodzi 25-lecie istnienia. Koncert i mnóstwo darmowych atrakcji w Warszawie

W sobotę, 2 września, z okazji 25-lecia samorządu Mazowsza, w warszawskim Multimedialnym Parku Fontann odbędzie się Festiwal Kultury Mazowsza. Wydarzenie to okazja do poznania bogatej tradycji muzycznej, tanecznej i kulturalnej województwa mazowieckiego.

Program festiwalu powstał we współpracy z mazowieckimi samorządowymi instytucjami kultury, kołami gospodyń wiejskich, twórcami ludowymi i rzemieślnikami z regionu. Wszystko po to, aby tegoroczna oferta była jak najciekawsza i zachęciła do uczestnictwa w wydarzeniu zarówno najmłodszych, jak i najstarszych warszawiaków - podkreślają organizatorzy.