Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Jubileuszowa 20. edycja wydarzenia. Ulice Warszawy opanuje eksplozja kultury żydowskiej

Warszawa Singera 2023. Tydzień z kulturą żydowską

Jubileuszowa, bo to już 20. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera to spotkanie z kulturą żydowską twarzą w twarz i niezapomniane doświadczenia artystyczne. Jak co roku organizatorzy przygotowali barwny program festiwalu, podczas którego będzie można uczestniczyć w licznych sztukach teatralnych, ujmujących koncertach, wystawach tematycznych, spotkaniach z artystami, wykładach, pokazach filmowych i wspólnej kolacji szabatowej na Placu Grzybowskim, a to nie koniec atrakcji…