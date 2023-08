W Warszawie powstaje wyjątkowe miejsce, które będzie pomagać. Dla dzieci i dorosłych. To pierwszy taki obiekt w stolicy

Autentyczna Przestrzeń w Warszawie

100 specjalistów na Białołęce. Trwa rekrutacja

Fundacja JiM zaangażuje blisko 100 specjalistów , w tym: oligofrenopedagogów, logopedów, lekarzy psychiatrów i innych specjalizacji, a także psychologów i psychoterapeutów. Wszystko po to, by dawać jak największej jakości wsparcie osobom autystycznym i ich bliskim. Dbać nie tylko o ich naukę, rozwój, ale także samopoczucie, dobrostan i jakość życia. Obecnie trwa rekrutacja na stanowiska nauczycieli wspomagających proces kształcenia, a także psychologów, pedagogów i logopedów.

1 osoba na 100 jest w spektrum autyzmu

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że co najmniej 1 osoba na 100 jest w spektrum autyzmu, co stanowi przynajmniej 1% populacji całego świata. Są wśród nich osoby, które są całkowicie samodzielne, jak również takie, które ze względu na dodatkowe niepełnosprawności potrzebują wsparcia innych osób. Dla każdej z tych osób kluczowym staje się wczesna diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia. To właśnie dzięki nim osoby z diagnozą autyzmu i ich najbliżsi dostają szansę na poprawienie jakości życia. W konsekwencji to także dobry rozwój dziecka, samodzielna dorosłość i większa szansa na aktywność zawodową. To właśnie dlatego tak ważne jest stworzenie kolejnej placówki, która będzie oferować szkołę, przedszkole dla dzieci autystycznych oraz przestrzeń, w której możliwa jest diagnoza oraz terapia autyzmu.