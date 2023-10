Fundacja Orlen wręczyła nagrody w Warszawie. Oto lista laureatów programu "Moje miejsce na Ziemi"

- W tej edycji czekaliśmy w szczególności na projekty skierowane do seniorów – aktywizujące ich, włączające ich w życie społeczne, umożliwiające im spotkania z młodszymi pokoleniami. Wnioskodawcy pozytywnie nas zaskoczyli swoimi pomysłami. W wielu projektach ciekawie wykorzystują potencjał i doświadczenie seniorów – mówi Małgorzata Rogowska z Fundacji ORLEN, koordynatorka programu „Moje miejsce na Ziemi”.

9 października br. roku odbyła się uroczysta gala finałowa VI edycji największego programu grantowego Fundacji ORLEN „Moje Miejsce na Ziemi”. Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe czy koła gospodyń złożyły w tym roku blisko 2 tys. wniosków w tym projekcie. Organizacje mogły się ubiegać o granty w wysokości od 10 do 25 tys. zł. Łączna kwota grantów to w tym roku blisko 3,2 mln zł .

„Moje Miejsce na Ziemie”. Fundacja ORLEN ogłasza zwycięzców

Jednym z laureatów zostało Stowarzyszenie „Elementum” z Międzyrzecza Podlaskiego, które w ramach projektu „Apetyt na życie – integracyjne spotkania z seniorami” zaplanowało m.in. zajęcia z zumby dla seniorów, międzypokoleniowe spotkanie z dietetykiem, ale także spotkania, w których to seniorzy będę dzielić się wiedzą – np. podczas otwartych warsztatów lepienia pierogów czy spotkań z seniorami mającymi niecodzienne pasje.

Grant otrzymało też Stowarzyszenie „Uskrzydleni” z Rybnika, które przeciwdziała wykluczeniu dzieci i młodzieży.

Organizacja ta prowadzi świetlicę środowiskową. Dzieciom, które ma pod opieką chce zaproponować projekt wrotkarski. Młodzi spędzający czas w tej świetlicy nie mają sprzętów sportowych takich jak rolki, wrotki czy rowery. I choć w Rybniku powstały przystosowane do jazdy bulwary nad rzeką Nacyną, to z braku sprzętu nie mogą z nich korzystać. „Uskrzydleni” dzięki grantowi wyposażą świetlicę we wrotki, zorganizują lekcje jazdy z trenerem, wyprawy na rybnickie bulwary a na koniec projektu dyskotekę w Klubie Wrotka.