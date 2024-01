Centrum Aktywności Międzypokoleniowej wybuduje spółka Baudziedzic za kwotę blisko 40 milionów złotych.

Z punktu widzenia działania Urzędu Dzielnicy Wawer, przygotowanie dokumentacji przetargowej do budowy CAM-u było czymś nowym, jeśli chodzi o skalę. Przygotowanie wymagało wielu konsultacji z instytucjami i organizacjami, które w kompleksie będą mieć swoje siedziby. Dyskusje dotyczyły nawet takiego wyposażenia, jak krzesła czy stoły i to w wielu salach zupełnie różne, bo dostosowane do potrzeb różnych grup społecznych. Wszystko po to, żeby na tym etapie wszystko było jasne. O tym, że to się nam udało, niech świadczy fakt, że po otwarciu ofert nie mieliśmy żadnych odwołań, ani protestów firm, którym nie udało się wygrać przetargu - informują urzędnicy w komunikacie.