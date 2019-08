Galeria Kabaty jednak nie powstanie. Zamiast hipermarketu Tesco będzie wielkie osiedle mieszkaniowe

Nie będzie Galerii Kabaty

Wielka galeria handlowa na Kabatach miała zastąpić supermarket Tesco. - Ostatecznie inwestycja nie powstanie, bo grunt u zbiegu alei KEN i Wąwozowej sprzedano firmie deweloperskiej- informuje portal Haloursynow.pl. Zamiast galerii ma za to powstać kompleks mieszkaniowy z niewielką częścią handlowo-usługową. Jego budowa ma ruszyć za około 3 lata. Do tego momentu hipermarket Tesco ma funkcjonować normalnie.

Kontrowersje wokół Galerii Kabaty

Pomysł na budowę Galerii Kabaty sięga 2012 r. Wówczas Tesco próbowało przekształcić swój hipermarket w wielką galerię handlową. Projekt zakładał, że galeria miałaby mieć powierzchnię 60 tys. mkw., czyli zbliżoną do tej, którą ma Galeria Mokotów. Planowana inwestycja jednak nie spodobała się okolicznym mieszkańcom, którzy obawiali się większego hałasu i większego zanieczyszczenia powietrza. Ostatecznie w 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił zgody na rozbudowę argumentując, że „planowana inwestycja budzi duży sprzeciw społeczny”. Inwestor kilka razy próbował uzyskać decyzję środowiskową, jednak bezskutecznie. W kwietniu 2017 r. radni Ursynowa zaapelowali do władz Warszawy o zmianę planu miejscowego na Kabatach, który ostatecznie nie został zmieniony. Oznaczało to, że w miejscu Tesco może powstać duża galeria.