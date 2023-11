Galeria Północna w świątecznej odsłonie. Centrum handlowe rozbłysnęło tysiącami światełek. Niczym jak w zimowej krainie

Koniec listopada to czas, kiedy centra handlowe przybierają świąteczne barwy i zaczynają się mienić kolorowymi światełkami. Wszystko po to by przedświąteczne zakupy upływały nam w miłej atmosferze. Nie inaczej jest w tym roku w Galerii Północnej. W obiekcie w tym roku można znaleźć aż 18 różnych sezonowych aranżacji.

Nie brakuje tu m.in.:

gawry z niedźwiedziami,

psiego zaprzęgu z psami husky i Inuitami,

pociągu,

choinkowej chatki, która ma aż 6 metrów wysokości.

W samym pasażu zainstalowano ponad trzy kilometry światełek, a nad przechodniami umieszczono aż 9 platform z majestatycznymi niedźwiedziami polarnymi.