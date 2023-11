Gang przemytników narkotyków rozbity. Grupa przemycała hurtowe ilości w kapsułkach do prania

Śledczy ustalili, że grupa wyspecjalizowała się w przemytach hurtowych ilości marihuany z Hiszpanii do Polski. Według policjantów narkotyki przemycane były na naczepach samochodów ciężarowych firm transportowych przewożących legalny towar. Na początku 2023 roku na Dolnym Śląsku wewnątrz oryginalnie zapakowanych palet z kapsułkami do prania ukryta była marihuana. Wówczas to policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przejęli ponad 60 kilogramów marihuany, zatrzymując dwóch mężczyzn.

W lutym, dzięki informacji przekazanej przez CBŚP, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie na autostradzie A1 zatrzymali do kontroli Hyundaia, którego kierowca przewoził 6,4 litra amfetaminy z czego można uzyskać 11 kilogramów tego narkotyku oraz kokainę i mefedron. Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane na terenie województwa pomorskiego w czerwcu, kiedy to policjanci CBŚP przejęli ponad 9 kilogramów marihuany, która znajdowała się w Audi. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli także amfetaminę, dwie kamizelki kuloodporne oraz dwie jednostki broni palnej i 98 sztuk amunicji - wymienia Centralne Biuro Śledcze Policji.