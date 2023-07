Garażówka na Bielanach. Warszawiacy za grosze sprzedają swoje rzeczy. Zobaczcie prawdziwe perełki, które można kupić

W niedzielę 23 lipca br. roku na Bielanach w Warszawie w godz. od 12.00 do 16.00 odbyła się wielka Wyprzedaż Garażowa. Wydarzenie, które przyciągnęło tłumy miało miejsce przy ulicy Żeromskiego 29 na terenie rekreacyjnym tuz obok Urzędu Dzielnicy.

Warszawa wyprzedaje prawdziwe perełki za grosze

Ubrania, bibeloty, świeczniki, naczynia, książki, zabawki i wiele innych przedmiotów można było znaleźć podczas niedzielnej „Garażówki”. Byliśmy tam i my. Zobaczcie w naszej galerii prawdziwe skarby, które można nabyć w czasie wyprzedaży.

„Chcemy żyć w duchu zero waste i wierzymy, że każda rzecz zasługuje na drugie życie. Jeśli szukasz unikatowego przedmiotu albo Twoja kolekcja już nie mieści się w domu, to Wyprzedaż Garażowa jest idealnym miejscem dla Ciebie” – zapowiadali w mediach społecznościowych organizatorzy.

Wyprzedaż garażowa cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyciągnęła wielu mieszkańców nie tylko z dzielnicy Bielany. Niektórzy przychodzili tylko pooglądać, inni szukali konkretnych rzeczy, a jeszcze inni chcieli w ten sposób dać drugie życie rzeczom. Była to świetna okazja do tego, by za naprawdę niewielką cenę kupić ciekawe przedmioty oraz aby oczyścić mieszkanie z niechcianych już rzeczy.