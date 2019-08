Genialny pomysł. Z fusów po kawie z warszawskich kawiarni powstają odżywcze kosmetyki naturalne [ZDJĘCIA]

Niektórzy nazwą do po prostu marketingową zagrywką. A my uważamy, że jeśli marketing ma przybierać taką formę to jak najbardziej jesteśmy "za". Sieć warszawskich kawiarni podjęła współpracę z producentem polskich ekologicznych kosmetyków. W jakim celu? Z odpadów po kawie powstają odżywcze, ekologiczne i naturalne produkty kosmetyczne. Takie cuda możemy też, w zgodzie z ochroną środowiska, stworzyć z odpadków po naszej kawie sami w domu.

- To, co dzieje się wokół nas, jeśli chodzi o środowisko, skłoniło nas do podjęcia zdecydowanych działań. Chcemy stworzyć pierwszy ekosystem kawowy w Polsce, który będzie całkowicie przyjazny dla środowiska - mówi Karolina Kuganda. - Ma on opierać się na wykorzystywaniu powtórnym odpadów pozostających w procesie palenia i parzenia kawy. Poza tym stawiamy na biodegradowalne rurki oraz promujemy działania klientów, którzy po kawę przychodzą z własnym kubkiem. Po wypaleniu kawy z palarni kawa wędruje do paczek, a w nich do kawiarni, sklepu internetowego czy warszawskich korporacji. Druga część ziaren wprowadzana jest do specjalnego zbiornika, w którym ulega procesowi tzw. maceracji i wówczas powstaje z niej produkt zwany "cold brew" - ostatnio bardzo modny wśród warszawiaków. Zimna, mocna kawa serwowana w designerskich szklanych butelkach z metalowym korkiem jest orzeźwiająca, ale przy jej wytwarzaniu powstaje dużo odpadów w postaci fusów. To właśnie one wykorzystywane są do tworzenia naturalnych kosmetyków.

Zanim jednak doszło do stworzenia kawowych kosmetyków, technolog pracujących na zlecenie Etno, nazywany humorystycznie "małym chemikiem" wykonywał szereg testów do czego w sumie masa fusów po kawie mogłaby się przydać. Próbował wykorzystać je do ogrzewania lub do pozyskiwania składników suplementów diety (polifenoli). Finalnie okazało się, że fusy świetnie sprawdzą się m.in. jako peeling. - Silver skin [błona srebrzysta] to jedna z wielu warstw, które otaczają ziarno kawy. Łuska odpada podczas samego procesu wypalania. Generalnie jest bezużytecznym tworem i mało jest sposobów na przetwarzanie tego produktu. Nadaje się na kompost, zasypywanie toalet... Pomysł na użycie odpadów w kosmetologii uważam za świetny - mówi Karol Przesmycki, trener baristów. Kawa - jakie ma właściwości? Nad zaletami kawy można rozwodzić się długo. Owoc posiada nie tylko właściwości pobudzające. Ekstrakt z kawy, fusy i inne odpady są wykorzystywane od lat w kosmetologii. - Głównie znamy kawę z kofeiny, która pobudza mikrokrążenie w naczyniach włosowatych. To wpływa na ujędrnienie ciała, czyli na to co kobiety lubią najbardziej. W efekcie skóra wygląda lepiej. Jeśli chodzi o ekstrakt z kawy, on detoksykuje skórę, oczyszcza z nadmiaru toksyn, zanieczyszczeń - podkreśla Natalia Borucka. - Kawa zielona nieulegająca procesowi palenia zwiera anty rodnikowe substancje, które chronią przed zewnętrznym środowiskiem. Dzięki nim na dłużej zachowujemy młodość.

Pierwszy produkt, który powstał z odpadów po kawie to mydło wytworzone z tzw. błony srebrzystej. Powstaje ono na Śląsku. Ale to nie koniec genialnych w swojej prostocie pomysłów wielkich firm. Zgodnie z duchem ekologii i czasu, zestawy kosmetyków pakowane są w przepiękne pudełka... nieposiadające logo żadnej z firm. Taki zabieg ma służyć zachęcaniu nas do ponownego wykorzystania pojemników, na przykład do przechowywania drobiazgów lub pakowania w nie prezentów dla bliskich. (Kochamy ten pomysł!!!) Mamy nadzieję, że ideą zarazi się wiele innych marek, szczególnie w okresie Świąt. Kawowe kosmetyki pod szyldem Organique, polskiej firmy, która działa od 20 lat na rodzimym rynku i specjalizuje się w tworzeniu ekologicznych oraz wegańskich kosmetyków, można znaleźć w sieci kawiarni Etno Cafe oraz w internecie. Firmy zachęcają również do tworzenia kosmetyków z kawy samemu.

Jak zrobić peeling z kawy? Do produkcji kosmetyku będziemy potrzebować odpadków z porannej kawy, glinki, odrobiny wody, oleju naturalnego oraz (opcjonalnie) zapachu. Fusy z kawy należy zmieszać z odrobiną glinki (ok. łyżeczki),

do mikstury dolać trochę wody, aby konsystencja stała się bardziej kremowa,

następnie dodać olej naturalny dobrany do naszych potrzeb (np. arganowy, oliwa z oliwek etc.),

opcjonalnie - dodać kilka kropel olejku eterycznego w ulubionym zapachu,

w zależności od grubości naszych fusów, a więc poziomu zmielenia ziaren kawy, peeling nadaje się do: twarzy, ust (drobniejsze ziarenka), stóp, ciała (grubsze ziarna).

