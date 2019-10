Giambattista Valli x H&M w Warszawie. Kolekcja specjalna wkrótce w sklepach. Będą kolejki? Znamy ceny i modele

Miłośnicy mody mogli już (od 25 maja 2019) upolować część projektów Giambattista Valli x H&M w dwunastu wybranych sklepach H&M na świecie i na stronie internetowej. Ale główna kolekcja "#Project <3" pojawi się na całym świecie dopiero 7 listopada 2019 r. Będzie można ją upolować w warszawskich sklepach oraz online.

Znajdą się w niej ubrania damskie, męskie i akcesoria. Wśród nich unikalne sukienki, których cena będzie wynosiła od ok. 500-1800 zł, kurtki ze skóry (za ok. 1300 zł), buty (ok. 1200 zł), ale i bluzy za ok. 300 zł, T-shirty za ok. 100 zł czy skarpetki za 120 zł.

Zobacz, co będzie można kupić: